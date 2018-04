Dossena e la sua Juve-Napoli: «Noi derubati in Supercoppa nel 2012»

L’ex terzino sinistro del Napoli, Dossena, torna sulla Supercoppa persa dagli azzurri contro la Juventus ed alimenta vecchie polemiche

Juventus–Napoli inizia con una vecchia polemica. Dossena, ex terzino sinistro della formazione azzurra, ha parlato dei suoi trascorsi ed è tornato sulla Supercoppa Italiana del 2012 che vide trionfare la Juventus a Pechino per 4-2 dopo i supplementari ma non mancarono le polemiche. A distanza di 6 anni resta ancora la rabbia per quella gara. Ecco le parole dell’ex Napoli: «Sono cose che le vivi, vivi un momento forte e ti senti derubato! Fai e dici cose che magari a distanza di anni o anche solo di 1 settimana non faresti alla stessa maniera – dice a calcionapoli24 – come ad esempio Buffon ha confermato che direbbe quel pensiero ma in termini diversi. Io a Pechino presi 2 giornate perché andai dal guardalinee a dirgli l’impossibile a fine partita».

Prosegue il racconto dell’ex giocatore azzurro che svela un retroscena aggrappandosi poi alle parole di Buffon dopo l’eliminazione e le polemiche con il Real Madrid: «Ci misi anche io del mio, quando mi dissero che non dovevamo presentarci alla premiazione mandai a fanculo tutti e andai nello spogliatoio anche io. Quando perdi bisogna sapere perdere, però quando ti senti derubato è dura. La Juve dice che l’arbitro doveva girarsi dall’altra parte per capire il momento, però il rigore c’era e allora no, se il rigore c’è viene fischiato. Certi momenti non riesci proprio a contenerti e sale tutta l’adrenalina, se a noi non buttano fuori Pandev la partita la vinciamo! Pandev è stato mandato fuori per aver mandato a quel paese il guardalinee e capita ogni domenica e non esiste che in quell’occasione viene espulso. Faccio lo stesso discorso di Buffon, non esiste e devi far finta di non sentire».