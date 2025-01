Douglas Luiz Manchester City, arriva il pressing della squadra inglese. Quella mossa bianconera blocca Guardiola?

Douglas Luiz Manchester City, Guardiola spinge per l’acquisto del giocatore. Quale sarà la risposta della Juve verso tale proposta?

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Manchester City è sul mercato in cerca di un sostituto dell’infortunato Rodri. Tra i tanti nomi che circolano c’è quello di Douglas Luiz: in cima alla lista di Guardiola per gennaio

Tuttavia, il brasiliano non è però in uscita dal calciomercato Juventus per due semplici motivazioni: la priorità è quella di vendere Fagioli, e dall’altra parte un semplice prestito non è coerente su quello che vogliono i bianconeri per il giocatore.