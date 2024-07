Dovbyk Roma, INCONTRO DI GHISOLFI con il giocatore: DOMANI si può chiudere in QUESTO MODO, tutti i dettagli

La Roma è letteralmente scatenata sul mercato. Oltre al già ufficiale Matias Soulé potrebbe arrivare infatti un altro colpo da 90. Stiamo parlando di Dovbyk, calciatore di proprietà del Girona.

Come riportato da Gianluca Di Marzio – quest’oggi – Ghisolfi ha incontrato in giocatore…e non è finita qui. Domani, infatti, i giallorossi e il club spagnolo avranno un colloquio per provare a chiudere questo trasferimento.