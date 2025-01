Dumfries d’Arabia: l’olandese spazza via l’Atalanta con due gran gol e manda in finale l’Inter

Le pagelle di Denzel Dumfries, esterno dell’Inter e grande protagonista con una doppietta nella semifinale di Supercoppa Italiana con l’Atalanta

L’Inter strappa il biglietto per la finale di Supercoppa Italiana: si prolunga la trasferta saudita per la squadra di Inzaghi, che batte un’Atalanta in turnover – ma non glielo si dica a Gasperini – con un primo tempo a mettere sotto assedio la porta orobica e poi, nella ripresa, trovare i due gol (e che gol) con il protagonista che non ti aspetti: Denzel Dumfries che da novello Edward Lawrence è il grande protagonista del successo nerazzurro. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – «L’olandese, leone d’Arabia, è obliquo e si infila spesso in diagonale. Fin qui, tutto nelle sue corde, ma la rovesciata spettacolare e il destro sotto la traversa, quelli sì che sono sorprendenti».

CORRIERE DELLO SPORT 8 – «Esplode nel secondo tempo. Furbo (con Scalvini) e poi abile a colpire spalle alla porta per il primo gol. Puntuale nell’inserimento e preciso nella stoccata per il raddoppio. Applicato e disciplinato».

TUTTOSPORT 8 – « Il protagonista che non ti aspetti. Duella con Ruggeri, ma nella ripresa “ammazza” l’Atalanta, prima con una rovesciata ravvicinata, quindi con una staffilata sotto la traversa».

CORRIERE DELLA SERA 8 – «Prima di cominciare, avvisa: «Sarà complicata, occhio». Aveva ragione. Infatti la risolve lui con una rovesciata clamorosa più un fulmine all’incrocio. Un gol più bello dell’altro, da attaccante vero, alla Lautaro dei tempi buoni, per intenderci. Una serata che non scorderà. Doppietta da mille e una notte».

REPUBBLICA 8 – «Centravanti supplente, si prende l’area. Spalle alla porta, rovesciata, gol. Poi la botta in diagonale».