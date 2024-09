Dumfries, fumata bianca per il rinnovo? Ecco le ultime

Le ultime notizie sul rinnovo di Denzel Dumfries con l’Inter: ecco cosa filtra sul prolungamento di contratto dell’olandese

Alla fine sembra che ci siamo quasi per il rinnovo di contratto di Denzel Dumfries con l’Inter. Dopo un tira e molla che si prolunga per mesi, il club di Viale della Liberazione attende una risposta a stretto giro da parte dell’esterno, il quale farà rientro oggi a Milano dopo gli impegni con l’Olanda per la sosta nazionali. La Gazzetta dello Sport spiega come le parti siano al lavoro per chiudere l’affare.

Per l’esterno ex PSV pronto un ingaggio da 4 milioni di euro, ma non sarà inserita alcuna clausola rescissoria. A vincere il tira e molla è dunque il presidente Beppe Marotta. Adesso la palla passa al giocatore.

DETTAGLI – «Dumfries in questi mesi ha temporeggiato, si è avvicinato, ha manifestato più o meno pubblicamente la voglia di proseguire il suo cammino con l’Inter ma non ha ancora dato il sì definitivo. E in casa nerazzurra non intendono cambiare strategia, come del resto è successo per i prolungamenti che hanno preceduto quello dell’esterno olandese, da Barella a Lautaro fino allo stesso Inzaghi. Possibile che, per sciogliere gli ultimi nodi, il club e i rappresentati di Denzel si incontrino un’ultima volta. Poi la palla passerà a Dumfries: basta un’accelerata delle sue, e lui e l’Inter potranno finalmente brindare».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM