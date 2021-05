Duncan saluta il Cagliari: «Tiferò sempre rossoblù»

Duncan, centrocampista del Cagliari, ha parlato del termine della stagione sui propri social ringraziando il presidente Giulini

«Un ringraziamento al presidente e al Cagliari per questa grande esperienza in cui c’è stato la bellezza di questo sport tra sofferenza e gioia. Sicuramente mi ha dato tanto e ho imparato molto anche conoscendo questa popolo. Grazie a tutti per messaggi e sopporto dal primo giorno. Comunque sarà il mio futuro sarò sempre un tifoso di questa famiglia! Arrivederci e forza Casteddu».