Dybala DICE TUTTO: «Arabia Saudita? Ho RIFIUTATO per un motivo PRECISO. Sulla maglia numero 10 dell’Argentina…». Le parole

Intervistato da Tyc Sports, Paulo Dybala, accostato anche al calciomercato di diverse big in Italia e all’estero, ha svelato:

PAROLE – «So che non è la mia maglietta. Sappiamo tutti che appartiene a Leo. Ho cercato di rappresentarla nel miglior modo possibile. Alcuni ragazzi hanno detto che avrei dovuto indossarla. Io non ero sicuro di accettarla, è una responsabilità molto bella ma anche pesante. Alla fine è andata bene. Sono rimasto alla Roma anche per l’Argentina. Pensavo che non sarei più tornato, invece ci sono riuscito e ho anche segnato».