Dybala: «Con Mou splendido rapporto. Infortunio? Vi dico la verità»

Paulo Dybala, attaccante della Roma e dell’Argentina, ha raccontato gli ultimi mesi vissuti tra club e Nazionale: le sue parole

Paulo Dybala, attaccante di Roma ed Argentina, ha parlato in un’intervista concessa a Zhibo TV.

RIENTRO IN CAMPO – «Ho fatto di tutto per giocare l’ultima sfida con la Roma, ho parlato con Mourinho e durante la settimana che portava alla sfida col Torino mi ha chiesto come stessi. Io gli ho risposto che se avesse avuto bisogno sarei stato a disposizione. Sono entrato in campo, mi sono sentito bene e la mia prestazione è stata positiva. E quella partita giocata ha portato anche alla convocazione con l’Argentina. Ho fatto di tutto per recuperare e aiutare la squadra contro il Torino».

MOURINHO – «Mi sono allenato duramente per essere al 100%, e ce l’ho fatta lavorando molto anche con Mourinho con il quale ho un bellissimo rapporto».

LEGAME CON ROMA – «Sono un fan dei film dell’antica Roma, li vedo sempre, per questo penso che bisogna scendere in campo e lottare come nella vita reale, perciò festeggio i miei gol con una maschera, quella che indossavano i gladiatori nei combattimenti».