Dybala sta aspettando l’Inter: rifiutate tre offerte. Le ultime sul futuro del numero 10 argentino

Secondo quanto riferito da Sportitalia, Paulo Dybala avrebbe rifiutato tre proposte da Inghilterra e Spagna in queste settimane, mettendo così in standby tutte le pretendenti per aspettare l’Inter.

L’argentino lascerà la Juve a parametro zero a fine stagione, e si starebbe prendendo tutto il tempo possibile per attendere la proposta dei nerazzurri..