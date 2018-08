Il dilemma bianconero: Dybala o Mandzukic per CR7?

Allegri ha un nuovo dilemma: chi accanto a Cristiano Ronaldo? Meglio Dybala o meglio Mario Mandzukic?

Massimiliano Allegri, contro il Chievo, poteva contare su una panchina da 282 milioni di euro e ha mandato in campo Mandzukic, Bernardeschi ed Emre Can per ribaltare la sfida. Missione compiuta per i bianconeri ma dopo la prima ci si interroga sulla prova di Cristiano Ronaldo e sul suo partner d’attacco. Il numero 7 della Juventus ha giocato da punta centrale nel 4-2-3-1 con Dybala alle sue spalle. Positiva la prova nel primo tempo ma il giocatore portoghese non ha trovato molti spazi e l’intesa con la Joya non è stata delle migliori nonostante le prove di dialogo tra i due con alcuni scambi interessanti nello stretto.

Cristiano Ronaldo, dopo l’ingresso di Mario Mandzukic, è passato a sinistra e ha potuto liberare la sua qualità, mettendo in mostra le sue doti. Il giocatore, ha sfruttato i movimenti di Marione in area e ha impegnato Sorrentino in un paio di circostanze. Il croato può fare il lavoro che faceva Benzema al Real Madrid e ora Allegri si interroga: meglio Mario o Paulo accanto a Cristiano? Il tempo per affinare l’intesa non manca, il tempo per la giusta soluzione invece è sicuramente inferiore. Ad Allegri il compito di scegliere il partner ideale per CR7.