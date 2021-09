Dybala out per Napoli Juventus: quando rientrerà l’argentino

Dybala potrebbe saltare Napoli-Juventus: l’argentino va verso il forfait per la gara del Maradona in programma sabato

Paulo Dybala potrebbe saltare Napoli-Juventus. Come riporta Tuttosport, l’attaccante argentino con un volo privato arriverà venerdì sera a Torino ed è in forte dubbio.

Difficile dunque che sia anche tra i convocati di Allegri per la gara dello Stadio Maradona e riposo in vista del debutto in Champions League contro il Malmo. Allegri dunque dovrà pensare ad un’alternativa in attacco per rimpiazzare il numero 10.