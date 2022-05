«Paulo, non all’Inter». Ecco la sorprendente reazione di Dybala – VIDEO

«Paulo, non all’Inter». Ecco la sorprendente reazione di Dybala. Il 10 della Juve di fronte alle richieste dei tifosi

Dybala-Inter: al momento non è altro che una splendida suggestione. Le voci su una trattativa pronta a chiudersi continuano però a rimbombare con forza.

All’uscita dalla Continassa dopo l’allenamento odierno, con lo sguardo posato sulla sfida con il Genoa, il numero dieci bianconero si è fermato come da prassi per salutare i tifosi. Alle generiche richieste “Paulo, non all’Inter” e “Non andare all’Inter”, Dybala fatica a trattenere il sorriso. Una semplice casualità?