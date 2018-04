Juve-Napoli: Dybala, Zielinski e Milik i dubbi last minute per Allegri e Sarri

Manca ormai poco al big match tra Juventus e Napoli. Ecco le probabili formazioni e i dubbi per Allegri e Sarri in vista di Juve-Napoli

Il big match della 34ª giornata di Serie A è indubbiamente quello tra Juventus e Napoli. Grande attesa per la partitissima dell’Allianz Stadium tra le due squadre. L’ora della verità è ormai arrivata: la Juve, in caso di vittoria, si porterebbe a +7 a 4 giornate dal termine e ipotecherebbe il campionato; il Napoli, con una vittoria, si riporterebbe a -1 e riaprirebbe il campionato in virtù anche del calendario difficile dei bianconeri che dovranno affrontare ancora Inter e Roma oltre a Bologna ed Hellas Verona. Allegri e Sarri hanno ancora dei dubbi per Juve-Napoli.

I due tecnici hanno in mente buona parte della formazione da mandare in campo stasera ma qualche dubbio è presente nella mente dei due tecnici. Allegri dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 con Douglas Costa, Dybala e Matuidi alle spalle di Higuain ma potrebbe lasciare fuori la Joya per gettare nella mischia Mandzukic per un 4-3-3 più ‘puro’. Valutazioni in corso anche in casa Napoli dove Sarri è tentato dal duo polacco Zielinski–Milik: difficile però vedere i due in campo dall’inizio perché il centrocampista dovrebbe prendere il posto di Hamsik (Sarri non rinuncia mai a Marekiaro) e il centravanti dovrebbe scendere in campo al posto di Mertens. Valutazioni in corso, ancora poche ore per decidere.