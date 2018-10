Dzeko 80: Edin re del gol, può scippare un record a Totti e può superare Delvecchio

Edin Dzeko è tornato a segnare. Cinque gol in Champions League quest’anno, 80 in 150 presenze con la Roma

…e 80! Edin Dzeko ha realizzato una doppietta al CSKA Mosca, salendo a quota 5 gol in questa Champions League dopo la tripletta realizzata al Plzen. Con le due reti segnate ai russi, Edin ha festeggiato un doppio traguardo: quella di ieri è stata infatti la sua 150esima presenza in maglia giallorossa e con le due reti è arrivato a quota 80 gol segnati con la Roma. Non male per un attaccante preso in giro al primo anno tanto da farlo diventare Edin ‘Ceco’ e continuamente criticato per il suo atteggiamento, a volte, quasi disinteressato (vedi Roma-Spal).

Numeri importanti per Edin che con la doppietta di ieri ha superato Da Costa nella classifica di sempre dei marcatori giallorossi, salendo al nono posto, a -3 da Delvecchio e -7 da Balbo. Ma è anche a soli 5 gol dal suo record di gol con la stessa maglia, gli 85 realizzati con il Wolfsburg (quelli arrivarono con qualche gara in meno, 142 in totale) Edin potrebbe ‘scippare’ anche un record a Francesco Totti: l’imperatore romano in Champions è il Pupone, con la Roma ha segnato 17 reti. Con quelle di ieri Dzeko è già a 15…