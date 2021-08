Inter, Dzeko: «Orgoglioso di essere qui per raggiungere i nostri obiettivi»

Edin Dzeko ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che inaugura la nuova avventura all’Inter

Edin Dzeko ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che dà il via alla nuova avventura all’Inter. Le parole dell’attaccante bosniaco.

«I’M READY

Si apre un nuovo capitolo per me e la mia famiglia: sono contento e orgoglioso di iniziare la mia nuova avventura con l’Inter.

Mi sento carico e pronto a lavorare insieme al club e ai miei nuovi compagni per raggiungere i nostri obiettivi. ».

