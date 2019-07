Dzeko Inter, si sblocca la trattativa: accelerata decisiva

L’operazione che dovrebbe portare Dzeko all’Inter sembra essersi sbloccata. Decisiva sarebbe stata l’accelerata del club nerazzurro

L’Inter potrebbe presto chiudere per Edin Dzeko. Sembra infatti essersi sbloccata la trattativa che dovrebbe portare in nerazzurro il centravanti serbo. Come spiega il Corriere della Sera, decisiva è stata l’accelerata del club nerazzurro, che ha alzato il pressing seguendo le richieste di conte, che vuole l’attaccante a Milano.

Per la chiusura servirà ancora qualche giorno, ma l’esito dovrebbe essere positivo. L’operazione potrebbe includere anche altri giocatori.