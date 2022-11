Eccellenza, insulti razzisti ad un giocatore del Campobasso

Durante la gara di Eccellenza tra Campobasso e Real Guglionesi ci sono stati dei cori razzisti contro un calciatore dei molisani

Insulti razzisti contro il giocatore del Campobasso Axel Traorè durante il match del campionato Eccellenza contro il Real Guglionesi. Di seguito il comunicato congiunto delle due squadre.

«Al 41esimo minuto del secondo tempo, della partita tra le due compagini, al momento della sostituzione del giocatore Axel Traorè, dalla tribuna si sono levate chiare grida razziste nei confronti del giocatore. Le stesse urla sono state registrate nitidamente dalla tv che si occupava di trasmettere le partite in diretta. I due club e le loro tifoserie, da sempre impegnate nella lotta contro ogni forma di discriminazione, stigmatizzano quanto accaduto e prendono fermamente posizione contro il razzismo in ogni sua forma e su ogni campo. Esprimono solidarietà al giocatore Axel Traorè. Ribadiscono con forza il NO al razzismo».