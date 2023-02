Ederson sicuro: «Atalanta, posso fare di più. Sul mio vero ruolo...»

Le parole in vista della sfida a San Siro contro il Milan del centrocampista brasiliano dell’Atalanta Ederson

Tramite L’Eco di Bergamo il centrocampista dell’Atalanta Ederson ha rilasciato qualche dichiarazione: tra la stagione attuale, obiettivi europei e la sfida contro il Milan.

OBIETTIVI E MILAN – «Sarà uno scontro diretto, ma parlare di Champions League è ancora troppo presto. E’ una gara che chiunque vorrebbe giocare titolare, bisogna lavorare al massimo per potere arrivare in alto. Domenica vediamo chi vince e chi fa un passo avanti in classifica: l’Atalanta sta facendo comunque bene».

RUOLO – «Da parte mia credo che serva molta più continuità nonostante stia facendo bene- Mi sto ambientando e sto crescendo giocando di partita in partita. Serve senz’altro tempo e pazienza per entrare nei meccanismi di gioco che desidera il mister. Il ruolo di trequartista? Nuovo e complicato per me, perché spesso così giocando mi ritrovo di schiena e con gli avversari subito addosso. Ho compagni che possono fare lo stesso movimento, vedi Koopmeiners o de Roon».

BILANCIO ATALANTINO – «A Roma contro la Lazio abbiamo giocato alla grande, poi abbiamo fatto purtroppo un passo indietro col Lecce in casa. Tabù interno? Semplice casualità, perchè il nostro atteggiamento è sempre lo stesso sia a Bergamo che in trasferta».