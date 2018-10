Eintracht Francoforte-Lazio gol e highlights: le azioni salienti del match della 2ª giornata dell’Europa League 2018/2019 – VIDEO

Trasferta infrasettimanale in Germania per la Lazio, chiamata al severo impegno in casa dell’Eintracht Francoforte nel secondo turno dell’Europa League 2018/2019. Nel primo gli uomini di Inzaghi si sono imposti per 2-1 ai danni dell’Apollon Limassol, medesimo punteggio centrati dai teutonici contro l’Olympique Marsiglia. Sfida al vertice del girone, insomma, per i biancazzurri, desiderosi di riscattare quanto prima il passo falso di sabato in campionato nel derby con la Roma.

EINTRACHT FRANCOFORTE-LAZIO 1-0 – Da Costa

EINTRACHT FRANCOFORTE-LAZIO 1-1 – Parolo

EINTRACHT FRANCOFORTE-LAZIO 2-1 – Kostic