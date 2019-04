El Shaarawy spiega: «Lite con Dzeko? Capitolo chiuso. Futuro? Ne parliamo a fine stagione»

Stephan El Shaarawy ha parlato della sua annata, del futuro e anche della lite con Edin Dzeko. Le sue dichiarazioni

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha riavvolto il nastro, parlando del suo momento, della sua annata tornando sulla lite con Dzeko, partendo però dalla corsa Champions. Ecco le parole del Faraone a Sky Sport: «Sei-sette squadre in lotta per un posto in Champions è una cosa inaspettata ma non troppo. Tante squadre hanno dimostrato di poter competere, sin da subito, ci sono stati meriti e demeriti perché le squadre più in alto hanno perso punti permettendo alle altre di rimanere più agganciate. In questo finale conta la forma fisica e anche l’aspetto mentale e l’esperienza. Cagliari? E’ una squadra di tutto rispetto. Viene da tre risultati utili consecutivi, come noi. Ha buonissime individualità, Pavoletti è sempre pericoloso nel gioco aereo».

Prosegue El Shaarawy: «Doppia cifra? Significa molto per me, mi sono tolto delle piccole soddisfazioni. Ho ritrovato continuità e sono felice, non solo per i gol ma anche per le prestazioni. Ho lavorato molto su me stesso e sono contento. Dzeko? Ci stiamo trovando bene ultimamente. Gioca per la squadra, vuole partecipare al gioco. Quello che è successo è un capitolo chiuso. Ci sta che nello spogliatoio si possano verificare degli episodi negativi, significa però che tutti vogliamo fortemente un qualcosa e a volte ci sono delle liti, l’importante è che tutto si sia risolto, ora abbiamo bisogno dell’aiuto di tutto. Ranieri? Ci chiede molto lavoro in tutte le due fasi, soprattutto in quella difensiva, ci sta dando compattezza di squadra. E’ un allenatore saggio e pragmatico, lo stiamo seguendo e nelle ultime tre partite si è visto il suo lavoro. Futuro? Sono sempre più coinvolto, continuo a trovarmi molto bene. Sto trovando continuità e ho detto alla società che avremo parlato a fine anno, ma mi trovo molto bene qua. Ora però voglio pensare solo alla Champions».