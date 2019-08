John Elkann, presidente di EXOR, ha parlato a margine dell’amichevole di Villar Perosa tra Juve A e Juve B. Le sue parole

Intervistato da Sky Sport, John Elkann ha parlato così del tradizionale appuntamento di Villar Perosa.

Le sue parole: «Cambia poco e cambia tanto. È bello essere qua con Andrea, la famiglia e tutte le famiglie juventine. C’è un momento in cui si capisce cos’è la Juventus, e sono contento che Sarri sia qui a vivere questa giornata. Vincere l’unica cosa che conta? Non c’è mai stata opposizione tra vincere e giocare bene. La cosa più importante per Sarri è sentirsi a casa, che sia contento dell’ambiente di lavoro. È contento del mercato ed è importante che si lotti per vincere».