Elon Musk vuole il Liverpool? ecco quando dovrebbe spendere

Elon Musk vuole entrare nel mondo del calcio? Il miliardario americano sarebbe interessato a comprare il Liverpool: ecco quanto sarebbe la spesa

Negli ultimi giorni è impazzata in Inghilterra la notizia che Elon Musk, miliardario americano entrato nel gruppo di governo del nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sarebbe interessato ad acquistare il Liverpool, anche se al momento non sono stati fatte offerte formali a Fenway Sports Group, compagnia che ha la proprietà del club inglese. In una intervista a Slingo, Rob Wilson, esperto di finanza calcistica, ha parlato di quanto potrebbe essere la cifra che il miliardario dovrebbe tirare fuori per acquistare i Reds.

«Il valore dell’LFC è attualmente di circa 4-4,5 miliardi di sterline. È un po’ indietro rispetto al suo rivale, il Manchester United. Un Liverpool rivitalizzato, con nuovi investimenti, successi sul campo, nuovi sponsor e una base di dipendenti (inclusi i giocatori) più redditizia, potrebbe vedere il club progredire verso un valore che supera i 5 miliardi di sterline nel breve termine. Proprio come lo United, una valutazione di 10 miliardi di dollari negli Stati Uniti per il club, o 8-8,5 miliardi di sterline nel Regno Unito, non sarebbe fuori questione se tutto si allineasse correttamente e si capitalizzasse su nuove opportunità e successi nei trofei».