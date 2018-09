Emanuelson svela: «Ibrahimovic gettò Gattuso nel cestino della spazzatura!»

L’ex rossonero Urby Emanuelson svela un aneddoto divertente su Zlatan Ibrahimovic e Gennaro Gattuso ai tempi del Milan

Ora gioca in Olanda, all’Utrecht ma Urby Emanuelson non ha dimenticato i tempi del Milan di Ibrahimovic, Gattuso, Robinho e Boateng. Ai microfoni di Voetbal International, l’ex centrocampista rossonero ha svelato un divertente aneddoto riguardante l’attuale allenatore del Milan e Ibrahimovic: «Ibra ne ha fatte di cose strane, una volta eravamo nello spogliatoio, si scherzava ma Gattuso, che aveva la lingua lunga, disse qualcosa che non doveva dire e Ibra lo mise nella spazzatura».

Emanuelson ha poi spiegato: «Gattuso era forte fisicamente ma Ibra lo era di più. Ha la fama che ha, durante la mia carriera non ho mai avuto un compagno con la sua personalità, ma nello spogliatoio si rideva sempre». Due anni soltanto per Emanuelson con la maglia del Milan. Nella stagione 2014-15 ci fu anche una parentesi al Fulham, collezionando in tutto 106 presenze e 5 goal e vincendo lo Scudetto 2010-11 e la Supercoppa Italiana contro i cugini nerazzurri a Pechino.