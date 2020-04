Emergenza Coronavirus, Caceres: «Vorrei tornare in Uruguay»

Martin Caceres sta trascorrendo il periodo di quarantena a Firenze per via dell’emergenza Coronavirus, ma vorrebbe rientrare in Uruguay

Intervenuto con un post su Instagram, il difensore della Fiorentina Martin Caceres ha fatto sentire la sua voce nel corso dell’emergenza Coronavirus.

«Sono contento di stare a Firenze, la Fiorentina è una grande squadra e penso che starò qua a lungo. Sono rimasto sorpreso. Faccio un grande saluto a tutti i tifosi fiorentini, vi dico che sono vicino a coloro che sono in difficoltà. Non conoscevo Firenze prima di arrivare in Italia: devo dire che è una città bellissima. Vorrei tornare in Uruguay, qui a Firenze sono da solo in questo momento ma purtroppo non posso tornare. Vorrei tornare per stare vicino a mia moglie e ai miei figli, ma purtroppo non si può».