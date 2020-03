Emergenza Coronavirus, cosa succede alla Serie A dopo il nuovo decreto

Il decreto “anti Coronavirus” vieterà l’ingresso e l’uscita dalla Lombardia e da alcune zone del Nord Italia: Serie A a rischio? Le ultime

Il nuovo decreto atteso nelle prossime ore bloccherà l’ingresso e l’uscita dalla Lombardia e da altre zone del settentrione (CLICCA QUI PER I DETTAGLI).

COSA SUCCEDE ALLA SERIE A – Il campionato italiano non dovrebbe correre rischi. La disposizione non fermerà le partite a porte chiuse in Serie A, in quanto rientrerebbero fra i motivi “indifferibili” di spostamento da e per le zone rosse, come precisato da gazzetta.it.