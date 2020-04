Emergenza Coronavirus, Prandelli: «Serie A? Penso si terminerà il campionato»

Il parere di Cesare Prandelli riguardo alla ripresa della Serie A, fermata dall’emergenza Coronavirus: le parole dell’allenatore

Nel corso della chiaccherata in collegamento con TMW Radio, Cesare Prandelli ha anche espresso la propria opinione riguardo alla ripresa del campionato di Serie A.

«Ripresa Serie A? Per me il calcio è un lavoro e una passione: deve trasmettere gioia, e la gente non mi sembra preparata. Dall’ospedale al cimitero fino allo stadio mi sembra troppo. Dovremo ricominciare, ovviamente, ma intanto la ripresa sarà a porte chiuse. In questo momento le priorità sono altre. Si terminerà il campionato? C’è stata la direttiva UEFA, quindi penso di sì. Se inizieremo la fase 2 tra venti giorni possono iniziare con gli allenamenti e poi far tutto tra luglio e agosto».