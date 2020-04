Emergenza Coronavirus: ecco il protocollo dedicato agli atleti per individuare eventuali immunità, secondo la Fmsi

La Federazione medico sportiva italiana ha pubblicato il protocollo per individuare eventuali immunità. Ecco la nota pubblicata dall’ANSA sull’importante modello da seguire per la ripresa delle attività.

«Tamponi di controllo per la positività al coronavirus e test per individuare eventuali immunità. Sono queste le principali indicazioni del protocollo medico che la Federazione medico sportiva italiana (Fmsi) ha stilato in vista della possibile ripresa delle attività sportive e agonistiche».