Emergenza Coronavirus, Stendardo: «Non critico la UEFA» – VIDEO

Guglielmo Stendardo dice la sua sulle misure adottate dalla UEFA per l’emergenza Coronavirus: ecco le parole dell’ex Lazio e Juve – VIDEO

Guglielmo Stendardo, ex difensore di Juventus e Lazio, ha parlato delle misure prese dalla UEFA per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Stendardo non colpevolizza la UEFA.

«Ci sono stati degli errori nella gestione delle partite europee ma il coronavirus è esploso inaspettatamente», questo il punto di vista di Stendardo, da tempo docente in legge anche alla LUIS e opininionista televisivo per la Rai.