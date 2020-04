Emergenza Coronavirus: Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione UE, parla di un possibile scenario

Ursula Von Der Leyen, sulle colonne di BILD, parla di un possibile scenario relativo all’emergenza Coronavirus.

«Gli anziani potrebbero restare in isolamento fino alla fine dell’anno per evitare ogni rischio di contagio da Coronavirus. So che è difficile, che l’isolamento è un peso, ma è una questione di vita o di morte. Restiamo disciplinati e pazienti con la speranza di trovare al più presto un vaccino».