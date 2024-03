Empoli Cagliari, Gaetano: «La posta è alta, dobbiamo fare di tutto»

Gianluca Gaetano, centrocampista del Cagliari, ha parlato prima della delicata sfida esterna sul campo dell’Empoli

Gianluca Gaetano, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell’importante sfida contro l’Empoli al Castellani.

EMPOLI – «Sicuramente siamo consapevoli che l’avversario sta vivendo un momento particolarmente positivo, tuttavia la posta in palio è alta e dobbiamo fare di tutto per tornare a Cagliari con un risultato positivo. Guardiamo in casa nostra e pensiamo ai nostri progressi«».