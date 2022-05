Empoli, Corsi: «Andreazzoli allenatore ideale, crede nelle nostre idee»

Il presidente dell’Empoli Corsi ha parlato dell’allenatore azzurro Andreazzoli

Fabrizio Corsi, presidente dell‘Empoli, ai microfoni del TGR Toscana ha parlato dell’allenatore azzurro Aurelio Andreazzoli.

ELOGIO AD ANDREAZZOLI – «Andreazzoli è il nostro tecnico ideale. In lui abbiamo trovato un uomo dai grandi contenuti calcistici che credeva nelle nostre idee. Ci ritroveremo per parlare, dovremo ritrovare per il prossimo anno quella convinzione che ci ha accompagnato per tutta la stagione».