Empoli, Destro: «Uno dei più bei gol che ho mai fatto»

Le parole di Mattia Destro dopo il pari tra Empoli e Torino: «Era importantissimo sbloccarmi, peccato per non aver portato a casa i tre punti»

Mattia Destro ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio tra Torino e Empoli. Di seguito le sue parole.

«E’ uno dei più belli, quando la palla entra va sempre bene. Era importantissimo sbloccarmi, peccato per non aver portato a casa i tre punti. Io sto lavorando tanto come tutti gli altri compagni di squadra, dobbiamo dare tutti il massimo. Non siamo stati furbi alla fine per ottenere i tre punti. E’ un aspetto sul quale dobbiamo lavorare, dobbiamo dare sempre quel qualcosa in più».