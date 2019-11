Empoli, manca solo l’ufficialità per l’esonero di Bucchi

Empoli, manca solo l’ufficialità ma il tecnico della squadra toscana Bucchi sarà esonerato. Fatale il ko contro il Pescara

Aria di cambiamento in casa Empoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti dopo alcuni giorni di riflessione il club toscano ha deciso di esonerare il tecnico Cristian Bucchi. Fatale per l’allenatore è stata la sconfitta con il Pescara per 1-2 sabato sera.

Per questo la società ha deciso di rimandare l’allenamento il giorno seguente e ora è alla ricerca di nuovo allenatore che possa ridare luce all’Empoli. Tanti sono i nomi in pole per sostituirlo: primo tra tutti Antonio Buscé, sondati anche Nicola e Di Biagio. Domani dovrebbe esserci la decisione definitiva.