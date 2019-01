Empoli-Genoa: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Empoli-Genoa, 21ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

La 21ª giornata di Serie A si chiude con il Monday night che mette di fronte allo stadio Carlo Castellani Empoli e Genoa. Le due squadre non sono molto lontane in classifica essendo separate solo da tre punti con il Grifone al 15° posto ed i toscani al 17° a sole lunghezze dalla zona retrocessione. L’incontro per entrambe le compagini rappresenta, dunque, l’occasione per allontanarsi dalla zona rossa e puntare ad una salvezza tranquilla. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Empoli-Genoa.

Empoli-Genoa: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Empoli-Genoa: formazioni ufficiali

Empoli-Genoa: probabili formazioni e pre-partita

EMPOLI (3-5-1-1): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Bennacer, Traoré, Krunic, Pasqual; Zajc; Caputo. A disposizione: Dragowski, Perucchini, Marcjanik, Untersee, Maietta, Ricchi, Pejovic, Belardinelli Mraz, Acquah, Rodriguez, Balde. Allenatore: Iachini.

GENOA (4-4-2): Radu; Biraschi, Zukanovic, Romero, Criscito; Lazovic, Veloso, Rolon, Bessa; Pandev, Kouamé. A disposizione: Russo, Vodisek, Gunter, Lakicevic, Pereira, Pezzella, Romulo, Sturaro, Dalmonte, Favilli, Sanabria. Allenatore: Prandelli.

Empoli-Genoa Streaming: dove vederla in tv

Empoli-Genoa sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.