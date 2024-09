Moggi NON HA DUBBI: «I bianconeri sono FAVORITI, sulle ALTRE SQUADRE dico QUESTO»

Luciano Moggi NON HA DUBBI sul turno di Serie A: «I bianconeri sono FAVORITI, sulle ALTRE SQUADRE dico QUESTO». Le parole dell’ex dirigente

L’ex dirigente Luciano Moggi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Libero di EmpoliJuve e non solo. Ecco le dichiarazioni dell’ex dg bianconero:

ANALISI – «Sembra che il Napoli possa fare bottino pieno a Cagliari, che darebbe continuità alle vittorie e autostima alla squadra. La Juve viaggia da favorita a Empoli: la vittoria le permetterebbe di mantenere il primato in classifica anche se in coabitazione con i cugini granata che partono favoriti in casa contro il Lecce e con l’Inter che dovrebbe andare a prendere i tre punti a Monza. Mentre a Bergamo si affronteranno Atalanta e Fiorentina: il pari è il segno più probabile».