Al Castellani, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra Empoli e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Castellani, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra Empoli e Juve. Empoli-Juve 0-1: sintesi e moviola Minuto di silenzio per le vittime dell’incidente di Brandizzo

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Empoli Juve.

2′ Rabiot chiuso in area – Manovra avvolgente della Juventus, che ha iniziato il match col pallino del gioco in mano. McKennie va da Rabiot, che si inserisce in area e tenta il cross dal fondo: chiuso in calcio d’angolo.

5′ Occasione Chiesa – Riparte poi fortissimo Miretti. Pallone allargato per McKennie: cross morbido sul secondo palo per Chiesa che viene anticipato, con l’attaccante che commette fallo nel tentativo di colpire a rete.

6′ Tiro Vlahovic – Juve vicina al vantaggio. Kostic punta, va sul fondo e scodella il traversone: sponda di McKennie per Vlahovic che in girata impegna Berisha. Parata a terra del portiere dell’Empoli.

10′ Gol annullato Danilo – Il capitano aveva insaccato di testa dopo una sponda di Gatti, ma Ayroldi ha annullato tutto. Decisiva la carica su Berisha proprio del brasiliano.

17′ Colpo di testa Vlahovic – L’Empoli libera l’area dopo il cross di Chiesa. Kostic ripropone in area ma Berisha allontana di pugno. Ancora Miretti al volo per Vlahovic, che di testa manda di poco a lato.

24′ Gol Danilo – Juventus in vantaggio grazie alla firma del capitano. Calcio d’angolo, pallone che danza pericolosamente in area tra batti e ribatti con Gatti e Vlahovic. Arriva Danilo, che apre l’interno e fulmina Berisha.

31′ Tiro McKennie – Juve vicinissima al bis. Kostic scarica per Vlahovic: il suo tiro diventa un assist involontario per Chiesa, che non riesce a calciare ma appoggia a McKennie. Destro da pochi passi respinto da Pezzella.

32′ Tiro Vlahovic – Conclusione che finisce larga da parte del serbo.

35′ Tiro Danilo – In due tempi Berisha si oppone al tentativo dalla distanza del capitano, che ci aveva provato con un destro velenoso.

37′ Rigore Juve – Gatti si incunea in area, contatto con Maleh e il difensore va a terra. Calcio di rigore per i bianconeri.

39′ Rigore sbagliato da Vlahovic – Il serbo apre il sinistro ma Berisha intuisce l’angolazione alla sua destra e blocca il pallone.

41′ Tiro Cambiaghi – Alle stelle il destro dell’attaccante, che in girata ma in precario equilibrio ci aveva provato dal limite.

45’+3′ Occasione Rabiot – Sponda di testa in area del francese a cercare Gatti, non ci arriva di un soffio il difensore.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

47′ Tiro Locatelli – Respinto il tiro dal limite del centrocampista.

51′ Rovesciata Fazzini – Bremer sbaglia completamente il rinvio in area, svirgolando il pallone. Prova ad approfittarne Fazzini, con una rovesciata che esce però a lato.

55′ Occasione McKennie – Corner corto, Chiesa scodella sul secondo palo per McKennie che di testa ci prova ma trova il muro di Fazzini.

57′ Check del VAR per un tocco di mano di Fazzini – Ayroldi ha atteso il check del VAR per un presunto tocco di mano di Fazzini sull’incornata di McKennie. Tutto regolare secondo l’arbitro, si prosegue.

58′ Occasione Chiesa – Si divora il bis l’attaccante. Fa tutto benissimo, ma davanti a Berisha apre troppo l’interno e manda clamorosamente a lato.

64′ Occasione Caputo – Cambiaghi sul primo palo, forte, Caputo anticipa Bremer ma non inquadra lo specchio della porta.

66′ Gol annullato Pogba – Urlo di gioia strozzato in gola per Pogba. Cross di Chiesa, sponda di Vlahovic e tiro al volo del francese che fulmina Berisha. Ayroldi poi annulla tutto per una posizione di fuorigioco del serbo.

67′ Che rischio di Perin – Il portiere regala palla a Cancellieri, sbagliando l’uscita dal basso. Per sua fortuna, l’Empoli non riesce a concretizzare, con Ayroldi che ferma l’azione per un tocco di mano.

69′ Tiro Vlahovic – Chiesa la fa filtrare per Vlahovic: diagonale col mancino respinto dalla difesa dell’Empoli.

75′ Tiro Danilo – Pogba per Danilo: il capitano non trova altre soluzioni e calcia dalla distanza. Mira completamente sbagliata, pallone alle stelle.

77′ Occasione Cambiaso – Azione insistita del terzino a sinistra. Dribbling, cross teso in area che crea grattacapi alla difesa dell’Empoli. Alla fine Luperto e Berisha si salvano.

Migliore in campo: Danilo PAGELLE

Empoli-Juve 0-1: risultato e tabellino

Rete: 24′ Danilo

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Maleh, Marin (72′ Kovalenko), Fazzini (61′ Grassi); Baldanzi (61′ Cancellieri), Caputo (72′ Destro), Cambiaghi. All. Zanetti. A disp. Perisan, Stubjar, Shpendi, Gyasi, Cacace, Guarino, Ranocchia, Ebuehi, Bastoni, Ismajli

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti (62′ Pogba), Locatelli, Rabiot, Kostic (70′ Cambiaso); Chiesa, Vlahovic (70′ Milik). All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Daffara, Alex Sandro, Rugani, Fagioli, Weah, Nicolussi Caviglia, Yildiz, Iling-Junior, Kean

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Ammoniti: 15′ Locatelli, 43′ Bereszynski, 48′ Vlahovic, 49′ Miretti