Gordon Singer al Castellani per Empoli-Milan: proprietà vicina alla squadra

Gordon Singer lancia un segnale al Milan, la proprietà è vicina alla squadra: il figlio di Paul Singer al Castellani per la sfida contro l’Empoli

Alle ore 21.00 il fischio di inizio di Empoli-Milan, posticipo della sesta giornata di Serie A. Momento non semplice per la formazione di Gennaro Gattuso, che non riesce a trovare continuità di risultati e che dovrà fare a meno anche di Gonzalo Higuain. Ma il fondo Elliott vuole testimoniare la sua vicinanza: come riportato dal Corriere della Sera, in tribuna sarà presente anche Gordon Singer.

Dopo il debutto a San Siro per assistere a Roma-Milan, il figlio del fondatore di Elliott è atteso al Castellani per osservare da vicino la gara della formazione rossonera. Un bel segnale della proprietà, che vuole testimoniare la sua vicinanza in un momento delicato. Il Tirreno evidenzia inoltre che allo stadio è stato allestito un protocollo di sicurezza particolare.