Al Castellani, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Empoli e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Castellani, Empoli e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Empoli Sassuolo 0-0 MOVIOLA

1′ – È iniziata la partita.

5′ Infortunio Destro – Problema fisico per Mattia Destro che si è fatto male da solo, scivolando, probabilmente al polpaccio. Chiede il cambio il centravanti azzurro.

10′ Occasione Lammers – Ottimo sviluppo azione dell’Empoli che con il lancio lungo di Vicario aziona le punte. Satriano dalla sinistra mette al centro per Lammers che per poco non arriva all’appuntamento con il pallone.

21′ Proteste Empoli – Luperto chiede un tocco di mani in area di Ferrari. Gioco fermo per il consulto con il VAR ma non c’è rigore. Un minuto di silent check ma non è stato giudicato irregolare l’intervento da parte di Ferrari.

28′ Punizione Traore – Ci prova l’ivoriano da oltre 25 metri: tiro telefonato, bloccato senza problemi da Vicario.

29′ Occasione Empoli – Ci prova prima Lammers dopo una sgroppata di 30 metri: tiro murato. Sul prosieguo tiro-cross di Bandinelli sporcato da Consigli e palla che finisce poi in fallo laterale.

30′ Occasione Lammers – Pericolo per il Sassuolo da fallo laterale. Scambio Lammers-Baldanzi e sinistro dell’ex Atalanta, con palla che termina di poco fuori.

31′ Occasione D’Andrea – La risposta immediata del Sassuolo che allarga il gioco a destra per D’Andrea: conclusione mancina dai 20 metri e palla che non termina distante dalla porta di Vicario.

Migliore in campo: a fine partita PAGELLE

Empoli Sassuolo 0-0: tabellino e marcatori

MARCATORI:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuhei, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Destro (7′ Lammers). In panchina: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Henderson, Bajrami, Akpa Akpro, Pjaca, Ekong, Degli Innocenti, Cambiaghi, Stojanovic, Hass, Guarino Allenatore: Paolo Zanetti

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; D’Andrea, Pinamonti, Traoré. In panchina: Pegolo, Zacchi, Marchizza, Ayhan, Henrique, Harroui, Alvarez, Obiang, Ceide, Antiste, Romagna, Tressoldi, Kyriakopoulos. Allenatore: Alessio Dionisi

ARBITRO: Ermanno Feliciani della sezione di Teramo

NOTE: AMMONITI: Marin (E)