Empoli, tanti applausi e nessun punto contro la Juve: è la cartolina della difficile stagione dei toscani

Solita storia. Questo Empoli si lascia decisamente apprezzare, ma – quando è ora di affilare gli artigli e strappare punti – si dissolve irrimediabilmente. Non che un bottino salvezza dovesse andare a conquistarlo oggi contro la Juventus all’Allianz Stadium, sia chiaro. Ma – anche a Torino – i toscani hanno confermato il canovaccio stagionale: belli da vedere, ma evanescenti quando c’è da irrobustire la classifica.

Soprattutto sotto la guida tecnica di Andreazzoli, infatti, i toscani in stagione hanno offerto un brillante fraseggio in mezzo al campo. Sostenuto da individualità decisamente all’altezza della situazione: dal sempre più brillante Krunic a Bennacer, dal giovanissimo Traoré al fu Zajc. Tanto palleggio ed altrettanti complimenti che, però, non servono a migliorare una situazione di classifica molto delicata: il Bologna terz’ultimo è un punto dietro soltanto e domani avrà l’occasione di tentare il sorpasso…