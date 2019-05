Empoli-Torino, 37ª giornata Serie A 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Empoli-Torino: diretta live

Diretta live dalle ore 15

Empoli-Torino: formazioni ufficiali

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Silvestre, Maietta, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Acquah, Pajac; Farias, Caputo. A disposizione: Provedel, Perucchini, Pasqual, Rasmussen, Nikolau, Vaseli, Ucan, Capezzi, Brighi, Oberlin. Allenatore: Andreazzoli.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’koulou, Moretti; De Silvestri, Meitè, Rincon, Aina; Baselli, Berenguer; Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Lukic, Millico, Damascan, Zaza, Iago Falque. Allenatore: Mazzarri.

Empoli-Torino: probabili formazioni e pre-partita

Dallo stadio Castellani, andrà in onda il match valido per il trentasettesimo turno del campionato di Serie A tra i padroni di casa dell’Empoli ed il Torino. I toscani arrivano ad uno snodo fondamentale in ottica salvezza. Dopo il pareggio del Genoa contro il Cagliari, la squadra di Andreazzoli, in caso di vittoria contro i granata, concretizzerebbe il sorpasso nei confronti dei liguri, salendo a 38 punti.

Dall’altra parte, il Torino, trascinato da Andrea Belotti, può ancora sognare un posto in Europa League. Il sesto posto occupato dal Milan dista solamente due punti, una distanza non impossibile da colmare, nonostante le sfide contro Frosinone e Spal apparentemente agevoli per i rossoneri. Anche la Roma resta in vista, dati i 63 punti collezionati dai giallorossi, solo tre in più del Torino.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Vaseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Acquah, Pajac; Farias, Caputo. A disposizione: Provedel, Perucchini, Pasqual, Rasmussen, Nikolau, Maietta, Ucan, Capezzi, Brighi, Oberlin. Allenatore: Andreazzoli.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’koulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Baselli, Berenguer; Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Meitè, Millico, Damascan, Zaza, Iago Falque. Allenatore: Mazzarri.

Empoli-Torino Streaming: dove vederla in tv

Empoli-Torino sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box in HD), Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows btramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta:Stream HD Calcio.