Emre Can e Gundogan: like alla foto dei nazionali turchi, poi fanno marcia indietro

Entrambi i giocatori della Nazionale tedesca sono stati criticati per aver messo like alla foto dei nazionali turchi

Una serata da dimenticare quella di ieri per lo juventino Emre Can. Il bianconero è infatti stato schierato, con la nazionale tedesca, come difensore centrale in una retroguardia a quattro. Sono bastati 14 minuti per farsi espellere, un vero e proprio record in quanto è il rosso più veloce subito nella storia della Germania.

Oltre questo anche prima del match Emre Can non ha vissuto momenti tranquilli. Dopo aver messo un like alla foto dei nazionali turchi postata da Tosun, autore della rete che poi ha generato l’esultanza con il saluto militare, sono piovute tantissime critiche. Il giocatore si è giustificato dicendo di aver messo per sbaglio like scorrendo su Instagram.

Stessa storia per Gundogan, tedesco ma di origini turche, che assicura di aver tolto il like dalla foto non appena ha capito che si tratta di un fatto politico.