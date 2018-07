Juventus, Emre Can: «CR7? Noi siamo felici, le altre squadre non credo»

Il centrocampista tedesco: «Grazie Klopp, ma ora testa alla Juventus. Vogliamo vincere tutto!»

Il nuovo acquisto della Juventus, Emre Can, è stato intercettato dai microfoni della Bbc e si è lasciato andare a qualche dichiarazione. In particolare ha parlato dell’addio al Liverpool: «La mia relazione con Klopp è sempre stata buona e mi ha augurato il meglio quando gli ho detto che me ne stavo andando. Non molti manager ti permettono di giocare così tante volte quando sei all’ultimo anno di contratto».

Poi il centrocampista tedesco ha parlato della sua scelta bianconera: «Perché ho scelto la Juventus? Avevo la possibilità di trasferirmi in tanti club, in Inghilterra e in Italia, ma la Juve mi voleva fortemente. Io sono molto felice di essere a Torino, c’è un grande progetto. Il nostro obiettivo principale deve essere la Serie A, ma ovviamente vogliamo vincere la Champions League. Non vogliamo semplicemente giocare e dire ‘vedremo come andrà’. La Juventus ha sempre provato a vincere la Champions».

Infine un ultimo commento riservato all’acquisto del secolo, Cr7: «Giocare con un calciatore come Cristiano Ronaldo, forse il migliore al mondo, è fantastico. Basta vedere quello che ha fatto e tutti i gol che ha segnato negli ultimi anni. Mi fa piacere essere nella sua stessa squadra, anche se gli altri club in Italia non ne sono così felici».