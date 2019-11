Emre Can striglia i giovani: «Mi fanno arrabbiare per come gestiscono il loro talento»

Emre Can ha parlato dei giovani che, a suo dire, sprecano il loro talento e non si impegnano: «Insegno loro le cose ma non capiscono»

Nonostante sia solamente un classe 1994, Emre Can ha già oltre 300 partite alle sua spalle, che fanno di lui un giocatore esperto. Il centrocampista bianconero ha parlato al ‘kicker‘ proprio dei ragazzi che si approcciano al calcio professionistico senza la giusta attitudine e con il giusto linguaggio del corpo.

GIOVANI – «Penso che sia un peccato che alcuni giovani gestiscano in certi modi il loro enorme talento. Non riesco a capire. Hanno la possibilità della vita quando si allenano con i professionisti. Ma alcuni a volte usano un linguaggio del corpo che mi fa arrabbiare. Non so se si rendono conto di non essere nell’ambiente giusto»

JUVE – «Spesso parlo con i giocatori giovani della Juventus, provo a mostrare loro cosa possono fare quando spingono. Ma alcuni non lo capiscono»

GUADAGNI – «Se guadagni già molto in giovane età, puoi riempirti la pancia. A chi dovresti dimostrare qualcosa? Perché dovresti farti in quattro? Da giovane al Bayern ho sempre dato tutto, fortunatamente ho avuto un mentore con Jupp Heynckes»