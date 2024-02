Eredivisie: stasera Ajax-Psv su Mola Tv. 5 ragioni per vedere il De Topper

Tutto sulla sfida di Eredivisie in programma questa sera tra Ajax-Psv. I dettagli in merito al big match olandese

Fischio d’inizio ore 20, partita visibile su Mola Tv: Ajax-Psv di Eredivisie promette di far vivere agli appassionati di calcio olandese un sabato sera appassionante. Ecco 5 ragioni per vedere il match in diretta con la certezza che non deluderà le aspettative.

1) Ajax-Psv è il De Topper, il massimo che c’è in termini di prestigio in Olanda. I trofei della squadra di Amsterdam sono 77, quelli di Eindhoven 51 e se ne potrebbe già aggiungere uno. Difficile pensare che la formazione guidata da Peter Bosz possa buttare al vento un vantaggio in classifica di 12 punti. Semmai, il tema della serata è: saranno i lancieri i primi a sconfiggere la capolista, che arriva all’incontro forte di 18 vittorie in 19 gare?

2) Il momento di forma. La scorsa settimana entrambe hanno vinto con 2 gol di scarto e con una certa semplicità. Il Psv ha regolato con un 2-0 l’Almere City, confermando con la doppietta di Luuk de Jong l’importanza del suo centravanti. Ma anche l’Ajax ha un numero 9 in gran forma: Brobbey ha infilato 2 gol nel 2-4 sul campo dell’Heracles ed anche lui si sta avvicinando a una media di assoluto livello. La sfida degli attacchi non passa, però, da un solo uomo. Il Psv è una macchina da gol senza eguali, che semmai proprio nell’ultimo periodo ha calato la sua produzione non avendo più bisogno di mostrare tutto il suo potenziale offensivo. L’Ajax con l’Heracles ha calciato in porta ben 31 volte. Un numero che in Olanda si riscontra in alcune gare, farlo adesso significa avere trovato una buona condizione anche mentale, considerando la depressione vissuta nella capitale quando a un certo punto dell’andata la squadra si trovava addirittura all’ultimo posto.

3) L’ultima trasferta pericolosa. Vero, il calendario è sempre un pezzo di carta e guai fare tabelle che poi la realtà si incarica di smentire. Altrettanto certo è che nella sua corsa per il titolo il Psv ha finora travolto le principali concorrenti in casa loro. Stasera l’Ajax è certamente un ostacolo non facile, già solo per le motivazioni di classifica dei padroni di casa, che viaggiano al quinto posto e sono a soli 4 punti di distanza dalla zona Champions. Se De Jong e compagni riuscissero a conquistare l’intera posta anche oggi, non si vede proprio chi potrebbe andare a contrastarli. Se non l’insidia della distrazione, che fatalmente si proporrebbe con un vantaggio così ampio e con l’approssimarsi degli ottavi di Champions. Ma anche il Feyenoord, il più vicino dei concorrenti, ha pensieri europei. Anzi, il “solito” pensiero, l’ormai ricorrente appuntamento con la Roma, come succede da ormai tre anni.

4) La sfida dell’andata. Psv-Ajax si è giocata alla decima d’andata. Una gara avvincente, una delle migliori prestazioni della prima parte della stagione per entrambi. Il Psv l’ha vinta 5-2, travolgendo gli avversari nella ripresa con 4 reti in 23 minuti, trascinato da un incontenibile Lozano. L’Ajax, presentatosi con il mister a interim Maduro, subentrato momentaneamente a Steijn, aveva chiuso il primo tempo in vantaggio, offrendo l’illusione di essere riuscito a spazzare via tutti i problemi accumulati fino a quel momento.

5) La continuità di Van’t Schip. Dopo la sfida dell’andata, è iniziata la gestione dell’ex giocatore del Genoa. La stagione ha svoltato, l’Ajax non ha più perso, di gara in gara si è recupero terreno e adesso le prospettive per riconquistare il proprio pubblico ci sono tutte. Vincere oggi significherebbe regalarsi una convinzione da mettere sul piatto nei mesi a venire e dimostrare che una big lo è davvero quando sa come uscire dalla tempesta.