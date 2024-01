Dopo la lunga pausa invernale, l’Eredivisie è ripartita ieri e nel weekend propone tutte le altre gare che andranno a concludere il quadro del girone d’andata

Dopo la lunga pausa invernale, l’Eredivisie è ripartita ieri sera con un incontro serale e nel weekend propone tutte le altre gare che andranno a concludere il quadro di un girone d’andata mai così dominato da una sola squadra. Venerdì sera lo spettacolo del torneo più pazzo d’Europa ha aperto i battenti con lo scontro salvezza Waalwijk-Heracles terminato 1-2. I 4 match più importanti, tutti trasmessi da Mola Tv, avranno questa calendarizzazione.

Sabato 13 gennaio 2024 Twente-Az Alkmaar, ore 18.45 – É la sfida che si annuncia più equilibrata tra la terza e la quarta in classifica. Due formazioni divise da un solo punto, con caratteristiche di gioco non molto diverse e con un dato molto significativo: in casa la formazione di Enschede ha perso solo con il Psv; in trasferta gli ospiti sono stati sconfitti solo una volta dal Feyenoord. L’idea è che quindi lo scontro diretto andrà a promuovere la terza forza del campionato, in grado di una certa regolarità che potrebbe portarla alla conquista di un posto in Champions.

Sabato 13 gennaio 2024 Psv-Excelsior, ore 21. Difficile pensare che una squadra capace finora di vincere tutte le 16 gare in programma vada a inciampare proprio in casa e contro una formazione di medio-bassa classifica. Se non fosse che c’è una legge dei grandi numeri, prima o poi De Jong e compagni una buccia di banana dovrebbero pur incontrarla nel loro cammino. Potrebbe essere rappresentata dai precedenti. Negli ultimi tornei il Psv non è mai stato brillante alla prima del nuovo anno: 2 anni fa vittoria sofferta a Groningen 0-1 con gol di Gotze e nel 2023 uno scialbo 0-0 con lo Sparta Rotterdam in casa. Ma da quella partita non ha più perso tra le mura amiche. L’ultima sconfitta in casa in Eredivisie per il PSV risale addirittura all’ultima gara prima del Mondiale in Qatar: novembre 2022, sconfitta 0-1 con l’AZ Alkmaar (gol di Pavlidis).

Domenica 14 gennaio 2024 Go Ahead Eagles-Ajax, ore 14.30. Il 2023 si è chiuso con l’umiliante uscita dalla coppa nazionale da parte dell’Hercules, club di quarta serie. L’Ajax ha collezionato 14 sconfitte nell’anno solare, solo nel 1964 aveva fatto peggio. Ripartire in modo opposto non è solo un dovere, è il minimo che si possa chiedere a un club che ha l’obbligo di tornare a livelli quantomeno dignitosi.

Domenica 14 gennaio 2024 Feyenoord-Nijmegen, ore 16.45. Son tanti 10 punti di distacco dalla capolista, che potrebbe scendere in campo addirittura a -13. Ed è una zavorra anche per la “regolarità” del divario prodotto: i campioni d’Olanda accusano 5 punti di distacco dal Psv maturati in casa e altrettanti in trasferta. A cosa ci si può appigliare per nutrire qualche speranza?