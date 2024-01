STATS – L’Eredivisie riprende fra 7 giorni: ecco i numeri del 2023

Le ultime sulle statistiche riguardanti l’Eredivisie: tutti i numeri collezionati nel 2023 tra top, flop e molte sorprese in campo

Tra una settimana riprende l’Eredivisie con la giornata che andrà a chiudere il girone d’andata. L’appuntamento di cartello del weekend – visibile su Mola Tv – sarà quello tra due inseguitrici per capire le loro ambizioni in ottica conquista di un posto in Champions League: il Twente terzo, l’Az Alkmaar staccato di un punto. Per il resto, la curiosità sarà vedere se al Philips Stadion il Psv riuscirà a superare l’Excelsior, dal quale lo divide quasi il triplo dei punti (48 a 17): in caso di successo dell’operazione all’apparenza piuttosto semplice, la squadra di Eindhoven chiuderà la prima fase del torneo facendo l’en-plein, vincendo 17 partite su 17, che non rappresenta un record assoluto ma che è decisamente quanto basta per ipotecare la conquista del titolo.

Anche perché il principale antagonista è il Feyenoord, ma i campioni in carica qualche passaggio a vuoto l’hanno avuto, compreso lo scontro diretto, finendo per accusare un distacco di 10 punti. L’unica cosa che il Psv non dovrebbe aggiudicarsi è il titolo di re dei goleador, a meno che Luuk de Jong riesca a colmare il divario che attualmente lo separa dalla coppia composta dal messicano Gimenez e dal greco Pavlidis: 6 gol non rappresentano un gap incolmabile, se non fosse che i bomber del Feyenoord e dell’AZ viaggiano a una media leggermente superiore a un gol a partita.

Alcune considerazioni statistiche fondamentali sull’Eredivisie 2023-24 sono:

1) Il Psv ha numeri incredibili. Con 56 gol viaggia a un ritmo insostenibile. E dire che il Feyenoord con 48 non ha fatto male, anzi. Ma quel che rende la capolista ancora più inarrivabile è che abbia incassato solo 6 reti.

2) La situazione dell’Ajax. I cambi dirigenziali e di allenatore hanno risollevato la situazione e oggi ad Amsterdam si può anche ragionevolmente pensare a tornare dentro la lotta per l’Europa (di quale entità si vedrà). Certo è che in casa il rendimento è stato deludente: 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. É da qui che passa l’acquisizione di una nuova forza.

3) In coda nulla è deciso. Vitesse e Volendam sembravano condannate, ma nelle ultime giornate del 2023 hanno accorciato la classifica. La zona retrocessione è ampia, potrebbe essere uno dei motivi di maggiore interesse del nuovo anno.