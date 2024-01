Eredivisie: il Twente nuova forza, Marciano Vink: «Ha un’energia incredibile»

Le parole di Marciano Vinck, ex calciatore olandese, sul Twente, attualmente terzo in Eredivisie alle spalle del Feyenoord

Vi ricordate Marciano Vink? Nel 1993-94 ha giocato nel Genoa ed è rimasto indimenticabile per la gente del Grifone un gol segnato in un derby con un’azione personale. Oggi, in qualità di opinionista per Espn, ha proposto la sua ammirazione nei confronti del Twente, terza forza dell’Eredivisie, che ha sconfitto nell’ultima giornata l’AZ Alkmaar 2-1, rafforzando la sua credibilità per un posto in Champions:

«Non è davvero normale quanta energia possa mettere una squadra in una partita, soprattutto in casa. Hanno saputo costringere all’errore la difesa dell’AZ pressando molto bene»: il riferimento è al gol decisivo, siglato da Ugalde, autore di una doppietta, che ha sfruttato una mischia in area determinata dall’atteggiamento aggressivo dei suoi. Anche se l’AZ è passato subito in vantaggio con Odgaard, «il Twente non si è lasciato ingannare e ha proposto il suo gioco», conquistando 3 punti molto importanti, che lo hanno portato a -2 dal secondi posto, dato il passo falso del Feyenoord, bloccato sul 2-2 dal sorprendente Nijmegen in questo fine settimana. Ben più lontano, ovviamente, c’è l’imprendibile PSV Eindhoven con 17 vittorie su 17 partite disputate.