Eriksson: «Finita era Ronaldo? Non lo so, ma il ct Santos ha avuto grande coraggio a tenerlo fuori»

Sven Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio, ha parlato a Il Messaggero.

PAROLE – «Finita era Ronaldo? Questo non lo so, ma il ct Santos ha avuto grande coraggio a tenerlo fuori e ad inserire al suo posto uno che non aveva quasi mai giocato in Nazionale. Alla fine è andata benissimo, oltre ogni miglior auspicio anche per il futuro. Gonçalo Ramos è la rivelazione assoluta di questo torneo e, con questa personalità, può tirar fuori ancora tanto. Al Benfica aveva dimostrato il suo valore, ma una tripletta all’esordio da titolare in un mondiale è tutto un altro discorso».