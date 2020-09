Esame truffa Suarez, le intercettazioni: «Stipendio da 10 milioni, deve passare»

Dalle indagini della Guardia di Finanza sarebbero fuoriuscite diverse intercettazioni per l’esame truffa di Luis Suarez

Polverone sull’esame truffa di Luis Suarez per avere la cittadinanza italiana. La Guardia di Finanza sta indagando sull’irregolarità della prova e ora si trova all’Università di Perugia per tutti i controlli del caso. La Procura di Perugia, come riprota Adkronos, avrebbe inoltre effettuato diverse intercettazioni.

«Non dovrebbe, deve, passerà, perché con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1». «Ma non coniuga i verbi, parla all’infinito…» emerge dall’intercettazione. E, ancora: «L’abbiamo instradato bene, sta memorizzando parte dell’esame», «mi dici tu quale voto ci do e via».