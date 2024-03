Esonero Allegri, D’Amico: «Juve obbligata a farlo restare»

Esonero Allegri, il procuratore Andrea D’Amico ha voluto parlare della situazione dell’allenatore attuale della Juventus

«La posizione di Allegri? Con un contratto così, la società è quasi obbligata a tenerti a galla. La crisi della Juve è dovuta ad una gestione magari non soddisfacente dell’allenatore, ma anche a protagonisti strapagati che non hanno reso per quello che ci aspettava»